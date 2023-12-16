محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا فرنسيا رفيع المستوى في مطار العريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدا فرنسيا رفيع المستوى بقيادة تيرى جاريتا، قائد العمليات العسكرية ونائب رئيس أركان الجيش الفرنسى، أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولى، فى حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ واللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحرى، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واكد محافظ شمال سيناء على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأنها تقوم على روابط وجذور تاريخية ممتدة، مشيرًا إلى أن فرنسا من الدول التى تقدم الدعم الكامل لمصر على مر العصور.

وأشار المحافظ إلى خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية، لافتا إلى التعاون المصرى الفرنسى فى شتى القطاعات والمجالات، مثمنًا الجهود الفرنسية فى علاج الأشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية الفرنسية التى ترسو فى ميناء العريش البحرى. بدوره قال مسئول الوفد الفرنسي أن الجانبين الفرنسى والمصرى يعملان سويًا وبالتنسيق مع كافة الأطراف لإنهاء الحرب على غزة وعودة السلام للمنطقة.

ووجه الوفد الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء على التسهيلات المقدمة أمام طاقم السفينة الطبية لعلاج الجرحى الفلسطينيين. وقام الوفد الفرنسى بزيارة وتفقد الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج فى السفينة الفرنسية الطبية التى ترسو فى الرصيف الجديد من ميناء العريش البحرى وتقدم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين.