اليوم السابع
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محافظ الغربية: إزالة 837 حالة تعد على الأراضى الزراعية و303 مخالفات بناء

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:08 م
محافظ الغربية: إزالة 837 حالة تعد على الأراضى الزراعية و303 مخالفات بناء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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تشهد محافظة الغربية خلال اليوم حملات مكثفة، لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، وتابع  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 837 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 303 حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 15/12/2023.

 

 







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محافظة الغربية

محافظ الغربية

مخالفات البناء

ازالة التعديات على الرقعة الزراعية




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