محافظ أسيوط يناقش إجراءات توفير الأراضى لاستكمال المشروعات التعليمية

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص وتوفير الأراضي لاستكمال مشروعات قطاعي التربية والتعليم المقرر تنفيذها على أرض المحافظة والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لدفع وتيرة العمل لتلك المشروعات.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أو أي تحديات تظهر أثناء أعمال تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة مشيراً إلى متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال الجولات الميدانية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لمعدلات سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة وطبقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة على أن يتم التأكد من سلامة كافة الأعمال حتى الاستلام النهائي.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جاري العمل بها على أرض المحافظة معدلات الانجاز للوقوف علي نسب التنفيذ فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه محافظ أسيوط بمراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات، والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً وذلك لصالح تحسين المنظومة التعليمية موضحاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بالقرى والمراكز.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع