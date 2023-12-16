محافظ أسيوط: قوافل بيطرية مجانية بـ 12 قرية ضمن حياة كريمة خلال 3 أشهر

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم قوافل بيطرية مجانية بـ 12 قرية على مستوى المحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية لرفع المعاناة عن المربي الصغير، وزيادة الوعي البيطري لديهم ، وذلك بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، ومديرية الطب البيطري وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون بين جامعة أسيوط من خلال الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط ودعمها المستمر للقوافل البيطرية التى تنظمها الكلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ،ورؤساء المراكز والأحياء تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودور الجامعة البارز فى خدمة المجتمع ،معلناً تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم بالمجان.

وأوضح محافظ أسيوط، إن قرى محافظة أسيوط شهدت تنظيم 12 قافلة بيطرية مجانية خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستهدفت القوافل العديد من القرى منها "قرية نجع عبدالرسول التابعة لمركز أسيوط ، وقرية بني زيد التابعة لمركز الفتح ، وقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم ، وقرية العوامر بالحوطا الغربية لمركز ديروط ، وقرية الشنابلة بمركز أبنوب ، وقرية فزارة التابعة لمركز القوصية ، وقرية المشايعة التابعة لإدارة الغنايم ،وبقرية اولاد ألياس لإدارة صدفا ، وبقرية الشيخ عثمان التابعة لمركز البداري ، وبقرية العزية التابعة لمركز منفلوط ، وبقرية الأقادمة لإدارة ابوتيج البيطرية، وبقرية شطب وبهيج وبنى غالب التابعين لإدارة أسيوط البيطرية"؛ وذلك بمشاركة لفيف من أطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين مع أساتذة وأطباء وطلاب كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط ، حيث تم علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية والجلدية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية وأمراض باطنة وتناسلية التي قد تصيب الماشية ومتابعة عدد من حالات التلقيح الاصطناعي بالسونار