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محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر لـ350 ألف بطاقة تموينية

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:41 م
محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر لـ350 ألف بطاقة تموينية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة الحالية شهدت توفير كميات كبيرة من السكر بإجمالى 700 طن للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توزيع 2 كيلو من السكر المدعم على البطاقات التموينية بواقع 27 جنيه للكيلو لـ 350 ألف بطاقة تموين استفاد منها حوالى 1.3 مليون مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى توزيع كميات أخرى بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت الكبيرة.

وأشار إلى أنه سيتم مواصلة طرح كميات إضافية من السكر الحر خلال الفترة القادمة فى الأسواق والمحلات التجارية، ليتم بيعها بسعر 32 جنيه للكيلو لإغراق السوق المحلى، وإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار لصالح المستهلك.

 

 







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