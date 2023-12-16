متى تتأخر سُرة حديثى الولادة فى السقوط؟.. طبيب أطفال يجيب

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء عبد العزيز، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن هناك أشياء مهمة يجب أن تعرفها كل أم جديدة عن سقوط السرة عند حديثي الولادة، منها أننا يمكننا القول إن السرة تأخرت في السقوط بعد شهر من الولادة.

وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن سقوط السرة يكون عن طريق غزو كريات الدم البيضاء ومن ثم تآكل وموت في خلايا الحبل السري.

وأشار إلى أسباب تأخر سقوط السرة ومنها مرض نقص التصاق كرات الدم البيضاء، حيث لا تقوم كريات الدم البيضاء بعملها المطلوب عند حدوث عدوى في السرة، مضيفًا أن هذا المرض يتم تشخيصه بتحاليل الدم ومنها: CD11 CD18.

وأوضح الدكتور علاء عبد العزيز أن السرة أيضًا قد تتأخر في السقوط عند الأطفال الذين لديهم نقص في عامل التجلط رقم 13، لذا أي طفل تتأخر سقوط السرة لديه أكثر من شهر يجب عمل تحليل Factor 13 .

وأشار إلى أن تأخر سقوط السرة لدى طفلك يجب أن يفحصه طبيب الأطفال ليجيبك على تساؤلات عديدة مثل:

-هل توجد التهابات بالحبل السرى أم لا؟

-هل هناك افرازات بها دم خارجة من الحبل السرى أم لا؟

-هل هناك نزيف من أى مكان آخر فى جسم طفلك أم لا ؟

-هل يوجد شريانان ووريد واحد فى الحبل السري أم لا ؟