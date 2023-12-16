ما تكترش.. اعرف الكمية الصحية الواجب تناولها من الشيكولاتة الداكنة

كتبت فاطمة خليل

تحتوى الشيكولاتة الداكنة، وخاصة الأصناف التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، على عددد كبير من العناصر الغذائية التي تجعل فوائدها الصحية عديدة، حيث إن الشيكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والبوليفينول، وتساعد هذه المركبات على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن الشيكولاتة الداكنة مصدر جيد للمعادن الأساسية، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والنحاس، وتلعب هذه المعادن أدوارًا حيوية في الوظائف الفسيولوجية المختلفة، مثل نقل الأكسجين، ووظيفة العضلات، وإنتاج الطاقة.

وتحتوي الشيكولاتة الداكنة على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تشمل الدهون الموجودة في الشيكولاتة الداكنة حمض الأوليك، وهو دهون أحادية غير مشبعة صحية للقلب توجد أيضًا في زيت الزيتون.

وتحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات مثل سلائف السيروتونين والفينيل إيثيل أمين، والتي قد تساهم في تحسين المزاج.

تأثيرات تناول الشيكولاتة الداكنة على أعضاء الجسم​

ارتبط تناول الشيكولاتة الداكنة باعتدال بتحسين صحة القلب، كما قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

قد يكون للفلافونويدات الموجودة في الشيكولاتة الداكنة تأثيرات إيجابية على الوظيفة الإدراكية.

تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم قد يعزز الذاكرة ويحسن قدرات التعلم.

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات يمكن أن تؤدي إلى إطلاق الإندورفين والسيروتونين، مما يساهم في الشعور بالسعادة، ومع ذلك، فإن التأثيرات عادة ما تكون قصيرة المدى ويمكن أن تختلف بين الأفراد.

كن حذرًا بشأن كمية استهلاكك

استمتع بالشيكولاتة الداكنة بكميات صغيرة. مربع أو اثنين يمكن أن يكون جيدا دون الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

اختر الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو، ويفضل أن تكون أعلى من 70% ارتفاع محتوى الكاكاو يعني المزيد من مضادات الأكسدة وسكر أقل.

قد تحتوي بعض منتجات الشيكولاتة على سكريات ودهون ومكونات أخرى مضافة تقلل من الفوائد الصحية. اختر الشيكولاتة الداكنة عالية الجودة مع الحد الأدنى من الإضافات.

استخدم الشيكولاتة الداكنة لموازنة نظامك الغذائي

يجب أن تكون الشيكولاتة الداكنة جزءًا من نظام غذائي متوازن وصحي إنه ليس بديلاً عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ولكن يمكن الاستمتاع به كعلاج عرضي.

انتبه إلى كيفية تفاعل جسمك مع الشيكولاتة الداكنة قد يكون بعض الأفراد أكثر حساسية للكافيين أو المركبات الأخرى الموجودة في الشيكولاتة.

المخاطر المحتملة​

في حين أن الشيكولاتة الداكنة يمكن أن تكون إضافة صحية لنظامك الغذائي، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة، خاصة إذا تم استهلاكها بكميات زائدة.

الشيكولاتة الداكنة غنية بالسعرات الحرارية. يمكن أن يساهم الاستهلاك المفرط في اختلال التوازن في تناول السعرات الحرارية وإنتاجها، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تؤثر على الأفراد الذين لديهم حساسية للمنشطات.

وينصح بالاعتدال في تناوله، خاصة في المساء قد يكون لدى بعض الأفراد حساسية تجاه مكونات الشيكولاتة، مثل الحليب أو المكسرات.