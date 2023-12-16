"مارولا" طالبة قنائية تحصد ثانى العالم فى برمجة الروبوت بكوريا الجنوبية

قنا صابر سعيد

حصدت الطالبة مارولا أمير نادر، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة قنا الرسمية للغات، المركز الثاني على مستوي العالم في مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات بكوريا الجنوبية.

وقالت مارولا لليوم السابع، إن مصر فازت بالمركز الثاني على مستوي العالم بعد منافسة مع كوريا الجنوبية والصين واستراليا وسنغافورة واندونيسيا وتونس وكرواتيا والهند وتايلاند.

وأوضحت مارولا، أن تصنيفها الأول في مجال برمجة الروبوت على مستوي مصر أهلها أن تشارك في المسابقة على مستوى العالم واستطاعت حصد المركز الثاني.

وكان قد كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزراة التربية والتعليم، الطالبة نظرا لاختيارها ضمن 12 طالب مثلوا وزارة التربية والتعليم في طوكيو باليابان، ووقع الاختيار على مارولا كسفيرة لتعليم قنا بوفد التبادل الطلابي المصري باليابان بحسب ترشيح إدارة التعلم الذكي والموهوبين وإدارة التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم ، وذلك لسابق فوزها بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات بدولة سنغافورة.