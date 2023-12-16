اليوم السابع
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كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة؟

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:45 م
كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة؟ قسطرة البول
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه الآتى: كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول ؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة ؟.

وجاء الجواب من دار الإفتاء المصرية أنه يَكْتَفِي مريض قسطرة البول بالوضوء مَرَّة واحدة، ويُصَلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر غير سلَس البول، وإن استطاع إزالة الكيس الذى به البول أثناء الصلاة دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك، فإن لم يَستطع للمشقة البالغة فلا حرج عليه فى ذلك شرعًا.

والقسطرة البولية هى عبارة عن أنبوب مرن يستخدم لتفريغ المثانة وجمع البول في كيس، وعادة يقوم الطبيب أو أخصائى التمريض بوضعه للمريض، وهناك حالات مرضية وأسباب تجعل طبيبك يوصى باستخدامك للقسطرة البولية، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

ويمكن إدخال القسطرة البولية إما من خلال الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة (قسطرة مجرى البول) أو من خلال فتحة صغيرة مصنوعة في أسفل بطنك (قسطرة فوق العانة)وتبقى القسطرة عادة في المثانة، مما يسمح للبول بالتدفق عبره إلى داخل كيس التصريف.

 

 

 







دار الافتاء المصريه

قسطره البول

البول

القسطره البوليه



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