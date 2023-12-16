اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن استلام إعلان من المحضر طبقا للقانون

السبت، 16 ديسمبر 2023 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن استلام إعلان من المحضر طبقا للقانون محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين، عن إجراءات استلام محضر المحكمة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية النصوص القانونية في هذه القضايا.

وحدد  قانون المرافعات المدنية والتجارية البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه "يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

1تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

2اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

3اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

4اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وأوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.






 

 







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