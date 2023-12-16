فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة مريض مصاب بطعنة اخترقت الرئة

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض وإجراء جراحة عاجلة، حضر لاستقبال المستشفى يعاني من جرح قطعي طعني بالصدر من الأمام على الجهة اليسرى أدى لاختراق الطعنة للغشاء البلوري والفص العلوي من الرئة، وتم التعامل الفوري مع الحالة وإدخاله العمليات، واستدعاء الجراحين، وتم إجراء الجراحة وخروجه للتعافي بعناية القسم بالمستشفى.

وكشفت مستشفى بنها الجامعي - من خلال بيان صحفى أصدرته اليوم، أنه في عملية طارئة جرت على وجه السرعة حضر مريض لاستقبال مستشفيات بنها الجامعية، يعاني من جرح قطعي طعني بالصدر من الأمام على الجهة اليسرى أدى لاختراق الطعنة للغشاء البلوري والفص العلوي من الرئة.

وتم التعامل مع المريض عن طريق نقل الدم والمحاليل، وتبين أنه في حالة صدمة وفقد الكثير من دمه نتيجة النزيف الداخلي بالصدر، فتم على الفور تبليغ الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، الذي أمر فورا بإدخال المريض للعمليات وعمل استكشاف صدري للتعامل مع النزيف. وتم استدعاء الدكتورة نورا سنجاب المدرس بالقسم، والتي حضرت على الفور، وتم إجراء العملية وتبين أن الطعنة أدت إلى قطع بنسيج الرئة والشريان المغذي لها، حيث تم خياطته على الفور وإيقاف النزيف، وكذلك خياطة جرح الرئة وخرج المريض من العمليات وعلاماته الحيوية مستقرة ويتماثل الآن للشفاء بالعناية المركزة الخاصة بالقسم.

وجه الدكتور إبراهيم قصب، رئيس القسم، الشكر للدكتورة نورا سنجاب، لاستجابتها السريعة وتعاملها المحترف مع الحالة كعادة كل أعضاء وأطباء القسم، كما توجه بالشكر للأطباء المساعدين لها فى العملية، الدكتور محمد سعد، والدكتور محمد الشحات، وطاقم التمريض بالقسم والعمليات.