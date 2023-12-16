طقس مطروح والساحل الشمالى.. غائم جزئيا نهارا بارد ليلا والحرارة 24 درجة

مطروح - حسن مشالي

تسود أجواء معتدلة نهاراً غائمة جزئياً مع سطوع متقطع للشمس، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، وتتراجع درجات الحرارة ويكون الطقس بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 12 درجة والعظمى 24 درجة مئوية، مع فرص لتكاثر السُحُب خلال فترة المساء.

ويعتدل الطقس الشتوي نهاراً ويميل للبرودة ليلاً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار لتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.