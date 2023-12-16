اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على جميع الأنحاء والعظمى تسجل 25 درجة

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:35 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل على جميع الأنحاء والعظمى تسجل 25 درجة حالة الطقس اليوم بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حالة من الطقس المعتدل علي أنحاء المحافظة، ويكون مائل للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمي 25 والصغرى 13 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
حال البحرين
 
البحر المتوسط خفيف معتدل، ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
حالة الطقس اليوم بالإسكندرية
حالة الطقس اليوم بالإسكندرية

حالة الطقس اليوم معتدل علي الإسكندرية
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