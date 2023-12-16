ضبط 4262 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية على المحال والأسواق بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

صرح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، بأنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية على مدار العام الحالى، أسفرت الحملات التموينية عن ضبط وتحرير عدد 4262 مخالفة متنوعة، ضمن الحملات المكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أى محاولات للاحتكار.

وأضاف مدير مديرية التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أن المخالفات شملت 2922 مخالفة بالمخابز البلدية شملت 327 مخالفة نقص وزن ، و 265 مخالفة مواصفات، و 688 مخالفة توقف ، و 30 مخالفة سجل ، و 494 مخالفة تصرف ، و 12 مخالفة لتجميع الدقيق ، و 180 مخالفة إختراق ماكينة ، و 10 مخالفات لعدم وجود قائمة ، و 33 مخالفة مخبز مغلق ، و 135 مخالفة ميزان ، و 392 مخالفة متنوعة أخرى.

وأوضح أبو القاسم، أنه فى مجال الأسواق تم تحرير عدد 1340 مخالفة منها 753 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و155 محضر عدم حمل شهادة صحية ، و 29 محضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، و16 محضر مواد بترولية ، و 64 محضر للبيع بدون ترخيص ، و 22 محضر سلع مجهولة المصدر، و29 محضر غش تجارى ، و 19 محضر للحوم ، و115 محضر لتجار تموين، و141 محضرا متنوعا.