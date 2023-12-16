ضبط مستودع غاز لبيعه أسطوانات البوتاجاز المدعمة فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط مستودع غاز بمركز أبو حمص لتصرفه فى أكثر من 50 إسطوانة بوتاجاز مدعمه وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بحق المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز والمصانع غير المرخصة، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.