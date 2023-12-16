ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب ــ محمود عبد الراضي - كريم صبحي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حيث تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,785,000جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.