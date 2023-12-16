ضبط طن سكر محظور تداوله إلا بمعرفة التموين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، لمتابعة الأسواق و ضبط الأسعار.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق و تداول السلع الاستراتيجية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة و نبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق لضبط الأسعار و متابعة الأسواق و التى أسفرت عن ضبط مخزن تابع لشركة توزيع مواد غذائية بحيازته 20 شيكارة سكر زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي طن سكر و الخاص بسكر المبادرة والمحظور بيعه وتدواله الابمعرفه التموين و بدون مستندات أو فواتير دالة على الحيازة.

وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.