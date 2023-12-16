صحيفة: أجندة بايدن مجهولة المصير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

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ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم السبت، أن أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه مجهولة المصير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وذكرت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن بايدن يتجه لنهاية عام 2023 مع تفاقم مخاوف الديمقراطيين بشأن إعادة انتخابه حيث أصبحت جهوده لمساعدة الحلفاء في حربين على المحك في الكونجرس الأمريكي بالإضافة إلى تحقيقات عزله هو وعائلته، كما يشعر الديمقراطيون خاصة في الجناح الغربي بالقلق من أن آراء الناخبين السلبية تجاه بايدن ستظل دون منازع.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه "من الممكن أن يتقرر مصير أولويات أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة، فهناك اتفاقات تجمع بين المساعدات الخارجية وتغييرات الهجرة حيث ستكون موضع مفاوضات مكثفة بين الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي حتى نهاية الأسبوع الجاري، إلى جانب حزمة تقديم مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان مع تشديد نظام اللجوء الأمريكي وتسهيل ترحيل المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني ".

وروج البيت الأبيض أمس الجمعة لأخبار تحسن الاقتصاد الأمريكي بانخفاض معدل التضخم ونمو الأجور، الا أن الجمهوريين واصلوا مهاجمة بايدن وقالوا إن الديمقراطيين كانوا بعيدين عن الواقع في الإشارة إلى أن الناس العاديين سيشعرون بتحسن الاقتصاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن "بايدن يمضي قدما في معالجة احتياجات الأمن القومي الملحة للشعب الأمريكي بدءا من دعم إسرائيل في حربها ضد حماس إلى تعزيز أمن الحدود " .

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم الرئيس الأمريكي لاسرائيل اثار معارضة من الليبراليين والعديد من الناخبين الشباب حيث اتخذ بعض مساعدي الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي خطوة غير معتادة للاحتجاج على الحرب خارج البيت الأبيض ما يشير لتذكير بمدى عمق القتال في الشرق الأوسط الذي أدى إلى انقسام ائتلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضافت (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن بايدن يرسل كبار مساعديه في مجال السياسة الخارجية إلى الشرق الأوسط برسالة صارمة إلى إسرائيل، يخبر فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أمامه أسابيع لإنهاء المرحلة الحالية من الحرب.