اليوم السابع
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شيخ الأزهر ينعى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:18 م
شيخ الأزهر ينعى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
كتب لؤى على

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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. 
 
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 






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