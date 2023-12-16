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شهود عيان: الجسم الطائر سقط على بعد حوالى 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:17 ص
شهود عيان: الجسم الطائر سقط على بعد حوالى 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب سواحل دهب
كتب محمد عبد العظيم

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قال شهود عيان للقاهرة الإخبارية، إن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.

وقالت مصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية، إن الدفاعات الجوية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فورى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة. 

 

 

 

 







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