كما شهد اللقاء، الذي أقيم بمقرّ إقامة السلطان هيثم بالعاصمة الهندية نيودلهى الجمعة، التشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وبدأ السُّلطان هيثم بن طارق، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، زيارة دولة إلى الهند تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيسة الهند دوربادى مورمو، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.