زراعة المنيا:تدقيق الحصر لكافة المحاصيل الشتوية المنزرعة وخاصة القمح

قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل الوزارة بمحافظة المنيا ،إنه تم التشديد على مديرى الإدارات الزراعية لإنهاء تدقيق الحصر لكافة المحاصيل الشتوية المنزرعة وخاصة القمح، وإنهاء التصنيف طبقا لفئات الحيازة، على أن يكون الحصر فعلى على الطبيعة لضمان دقة وسلامة البيانات، ووضع آلية لضمان تدفق البيانات مع توحيد النماذج لتوحيد الاتجاه على أن يتم تدقيق البيانات من المراكز وإرسالها إلى الديوان فى مصفوفة بيانات منضبطة .

وأكد وكيل الوزارة أن هناك حاجة متزايدة لتطوير أسلوب جمع البيانات لما له من أهمية فى توضيح الرؤية لاتخاذ قرار زراعى سليم ومدروس، وسوف يتم تشكيل لجان فرعية من مديري الإدارات الزراعية لمراجعة أعمال الحصر بالجمعيات الزراعية مع مطابقته على أرض الواقع مع الاستعانة بمجالس إدارات الجمعيات فى تدقيق تلك البيانات، ولابد أن يأتى الحصر متسقا مع الزمام المنزرع.

واستطرد وكيل الوزارة قائلا إن المديرية تعمل على تشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح عقب البطاطس والبصل المقور والفاصوليا والجزر و باقى المحاصيل المنزرعة حاليا، خاصة أن المديرية تستهدف التوسع فى زراعة القمح هذا العام.