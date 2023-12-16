رغم مذاقها الجيد.. هل الفيتامينات الصمغية مفيدة؟.. تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

تلعب الفيتامينات دورًا داعمًا وأساسيًا لصحة جسمك، ويمكن الحصول عليها من خلال الطعام والمكملات الغذائية، لكن هناك بعض الأطفال يحدث لديهم نقص في نسبة الفيتامين لعدم تناول نظام غذائى متكامل، وقد تلجأ الأمهات إلى المكملات خاصة الصمغية أو الجيلى.

وفقًا لموقعى "discover magazine"، و"eatingwell" الفيتامينات الصمغية غالبًا ما تحتوي على فيتامينات ومعادن أقل من الأقراص أو الكبسولات القياسية، لكنها تظل مفضلة للأطفال عن أنواع المكملات السائلة أو الحبوب الأخري، ولكن على الرغم من ذلك يجب الإبقاء عليها بعيدا عن الأطفال وتناول الجرعة المحددة فقط، حيث قد يظن البعض أنها نوع من أنواع الحلوى.

لكن الأمر لا يقتصر على الأطفال فقط، حتى البالغين قد يميلون إلى تناول قطعة إضافية أو اثنتين من وقت لآخر، ولكن هذه فكرة سيئة، لأن معظم الفيتامينات والمعادن لها حدود عليا، وقد تكون خطيرة إذا تجاوزتها، علاوة على ذلك، يمكن أن تتفاعل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية الأخرى التي قد تتناولها، على سبيل المثال، يمكن لفيتامين K أن يتفاعل مع الأدوية الخاصة بسيولة الدم.

بالإضافة إلى ذلك توفر الفيتامينات الصمغية اليومية سكريات مضافة، وتقدم بعض أصناف الفيتامينات الصمغية ما بين 3 إلى 8 جرامات من السكر المضاف لكل حصة، مما يساهم في أي مكان من 8% إلى 32% من تناول السكر المضاف يوميًا.

أيضا قد تواجه اضطرابًا في الجهاز الهضمي حيث تشير الأبحاث إلى أن تتناول الكثير من الفيتامينات في وقت واحد قد تتسبب فى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال وفقدان الشهية.

من الذي يجب عليه تناول المكملات الغذائية

الأشخاص النباتيين مثلا لديهم نقص في الكثير من العناصر.

الحوامل

الرضع والأطفال الصغار

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا