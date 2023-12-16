رئيس الوزراء اليابانى يتعهد بالعمل مع قادة "الآسيان" لتحسين الاقتصاد

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تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم السبت، بالتعاون مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لتحسين اقتصاداتها من خلال تعزيز الاستثمار فى الكتلة سريعة النمو وتعزيز التبادلات الشعبية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك جاء خلال حفل ضم زعماء الآسيان عشية قمة خاصة للاحتفال بالذكرى الخمسين للصداقة والتعاون بين اليابان والمجموعة المكونة من 10 أعضاء.



أعلن كيشيدا أيضًا إطلاق مبادرة جديدة لصناعة السيارات من الجيل التالى حيث تهدف المبادرة إلى رسم الاستراتيجيات التى ستمكن الآسيان من الاستمرار فى كونها المركز العالمى لإنتاج وصادرات السيارات، فى حين تعهد بإنشاء برنامج للتبادل البشرى بين اليابان والمنطقة على مدى العقد المقبل.



وأجرى كيشيدا محادثات فردية مع القادة السبعة، من بينهم رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، حيث أعرب كيشيدا عن نية بلاده لتعزيز العلاقات مع /هانوي/، بغرض الحفاظ على نظام دولى حر ومفتوح وتقويته استنادا على سيادة القانون.



وتمثل القمة المميزة المستمرة ثلاثة أيام والتى بدأت اليوم فى العاصمة اليابانية /طوكيو/، مرور 50 عامًا من الصداقة بين اليابان ورابطة "آسيان".