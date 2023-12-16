اليوم السابع
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حملة مكبرة للنظافة ورفع 2000 طن قمامة بأسوان.. صور

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:00 ص
حملة مكبرة للنظافة ورفع 2000 طن قمامة بأسوان.. صور رفع المخلفات
أسوان – عبد الله صلاح

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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، حملة للنظافة العامة من خلال رفع 2000 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل وصيانة الحدائق والتشجير.
 
ومن جانبها، نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بجميع قطاعات السوق السياحي الأربعة ، وأيضا بطريق كورنيش النيل القديم بالرصيف الغربي وذلك خلال اليومين الماضيين، وأيضاً أعمال النظافة بحى الغرب.
 
كما تم رفع التراكمات بنطاق حى جنوب مع رفع القمامة من الصناديق والحاويات، و كذا بالتجمع الثانى بحى اللوتس " الإسكان المتميز "، وكذا حى الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات بنطاق حى غرب، علاوة على صيانة الإنارة بحى غرب، مع تركيب مقاعد انتظار بمدخل الإسكان المميز، وتركيب كشافات ليد موفرة بمنطقة المنشية.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمراكز والمدن والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.
 
جهود العاملين بالمحليات
جهود العاملين بالمحليات

حملات نظافة
حملات نظافة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

نظافة الحدائق العامة
نظافة الحدائق العامة
 
 
 






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