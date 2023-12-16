حداداً على وفاة أمير الكويت.. بريطانيا تنكس الأعلام فوق المبانى الحكومية

إيمان حنا

أعلنت بريطانيا تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية ، اليوم السبت.

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان صحفي أنه تم تنكيس الأعلام في جميع الأراضي البريطانية مباشرة بعد إعلان وفاة أمير البلاد الراحل وحتى الثامنة من مساء غد الأحد.

وعلى صعيد متصل أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بالغ حزنه لوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، وقال سوناك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية وتلفزيون دولة الكويت إن الأمير الراحل كان صديقاً عظيماً للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز كل ما فعله من أجل علاقتنا الثنائية وعمله لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط»، متقدما بخالص تعازيه إلى دولة الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل الصباح