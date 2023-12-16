حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، ضبطوا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم منوف ب مديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد من تمكن الرائد عمرو سعد الله رئيس مباحث قسم منوف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين - لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ، كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم، 4 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات 4 سيارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.