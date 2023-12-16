حالات يستغلها الآباء لتفقد الأم حضانة ابنها.. اعرف التفاصيل

يتسال العديد من السيدات عن الحالات التى تفقدهن حضانة أطفالهن بعد تعدد حالات الطلاق فى الآونة الأخيرة، ومحاولة الآباء اتخاذ كافة الحيل القانونية والغير قانونية لمحاولة وقوع الأمهات فى فخ فقدان حظانة الأبناء، ويلجأ الطرفين لمحاميين مختصين بمحاكم الأسرة وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة الأسباب التى تؤدى لذلك، فيقدم اليوم السابع ما هي هذه الحالات؟
تتلخص حالات إسقاط الحضانة عن الأم في:
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.
4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
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