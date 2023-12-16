حالات يستغلها الآباء لتفقد الأم حضانة ابنها.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

يتسال العديد من السيدات عن الحالات التى تفقدهن حضانة أطفالهن بعد تعدد حالات الطلاق فى الآونة الأخيرة، ومحاولة الآباء اتخاذ كافة الحيل القانونية والغير قانونية لمحاولة وقوع الأمهات فى فخ فقدان حظانة الأبناء، ويلجأ الطرفين لمحاميين مختصين بمحاكم الأسرة وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة الأسباب التى تؤدى لذلك، فيقدم اليوم السابع ما هي هذه الحالات؟