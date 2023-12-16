الرئيسية أخبار عاجلة جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده قرب الحدود اللبنانية السبت، 16 ديسمبر 2023 07:45 م جيش الاحتلال كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنوده قرب الحدود اللبنانية. غزة قطاع غزة قطاع غزه قصف غزة غزة الان اخبار غزة قطاع غزة اليوم فلسطين القاهرة الاخبارية اخر اخبار غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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