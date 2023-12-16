تقرير أمريكى: نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل بقائه السياسى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة NBC News الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أمضى الأسابيع القليلة الماضية فى المناورة للاحتفاظ بالسلطة وتعزيز الدعم الشعبى فى ظل هجمات يتعرض لها من منافسيه السياسيين وضغوط من إدارة بايدن وتنامى الانتقادات الدولية لحربه على قطاع غزة.

وفى محاولة على ما يبدو لكسب تأييد اليمين، اختلف نتنياهو علما مع بايدن ورفض أى حدث عن حل الدولتين. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى اتفاقات أوسلو التى أسست السلطة الفلسطينية عام 1994 ومنحتها حكم الضفة الغربية وغزة، بأنه خطأ لا ينبغى تكراره. وكان التصريح توبيخا صريحا لبايدن الذى دعا لحكم السلطة الفلسطينية فى غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد نهج طويل المدى من جانبه للإدلاء بتصريحات متشددة لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، وفقا لمسئولين إسرائيليين، سابقين وحاليين، رفضوا الكشف عن هويتهم. وكان نتنياهو، أطول من مكث فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قد تصدى مرارا وتكرارا لمحاولة إزاحته فى السنوات الأخيرة من خلال عقد تحالفات مع الأحزاب السياسية اليمينية.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون للشبكة إنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبنى بعض المواقف فى الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسى. وقالوا إنه نظرا لموقفه السياسى الضعيف والتوقعات واسعة النطاق بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء القتال فى فى غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوى لإطالة أمد الهجوم العسكرى.

وقال أحد المشرعين الأمريكيين، الذى رفض الكشف عن هويته، إن نتنياهو لديه كل الحوافز لمواصلة الحرب لضمان بقائه السياسى.

وفى الوقت نفسه، فقد أصبحت إسرائيل معزولة دوليا بشكل متزايد حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين ما يقترب من 19 ألف، 70% منهم من النساء والأطفال. ونزحت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ويقدر أن نصفهم يواجهون المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.