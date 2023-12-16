تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية من العام المقبل

كتب ــ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية من العام الدراسى المقبل:

- يتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية على تلاميذ الصف الأول الإعدادى.

- تدريس اللغة الأجنبية الثانية على التلاميذ الذين يدرسون فى نظام التعليم الجديد 2.0.

- يتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى المقبل 2025.

- يتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية كلغة ثانية ويتاح للطالب الاختيار بين أكثر من لغة.

- يشمل تدريس اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية والإسبانية والألمانية والفرنسية والصينية كلغة ثانية.

اعتبارًا من العام الدراسي 2024/ 2025:

- يتم إدراج تدريس اللغة الايطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى المقبل.

- الهدف من تدريس اللغة الثانية ضمن قائمة اللغات الأخرى حتى يتمكن الطالب من امتلاك المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، كما أن تدريس اللغات للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

- يتم تدريب معلمى اللغات منها الإيطالية من خلال المركز الثقافى الإيطالى، والتعليم عن بعد، وبعض الجهات الأخرى.

- سيكون تدريس بعض اللغات مثل الإيطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى.

- ستكون المدة الاجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية 6 سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.