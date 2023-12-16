تعرف على تاريخ سور كورنيش الإسكندرية القديم.. عمره 118 عاما "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كورنيش البحر بالنسبة للسكندريين ليس مجرد مكان للتمشية وإنما هو صديق حميم يحمل بين أضلعه الكثير من ذكريات الحب والشوق والحنين وأيام الطفولة لأهل إسكندرية والزائرين من جميع الجنسيات، من رحلوا منهم ومن مر يوما على كورنيشها، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى قرابة 118 عاما.

أن السور الصخرى التاريخي بكورنيش الإسكندرية، تم بناؤه عام 1905 بعد ردم أول صفين من المبانى، وقامت شركة إيطالية بتصميم وبناء الصخور الصخرية، طبقا لتصميمات مجلس بلدية الإسكندرية فى عهد الخديوى عباس حلمى، وبدأت مرحلة بناء السور من منطقة الأنفوشي، إلى منطقة السلسلة بمنطقة الشاطبي.

يأتي كورنيش الإسكندرية في مقدمة أماكن السهر والتنزه بمحافظة الإسكندرية، للإستمتاع بأجواء الصيف والشتاء بعروس البحر، ويتميز بأماكن صخرية مفتوحة، تسمح بالاستمتاع المباشر بالبحر، وتكون منطقة الكورنيش التاريخي الأكثر ازدحاما بالكورنيش وهى المنطقة الممتدة من "السلسلة" بالشاطبى، وحتى بحرى، وتشهد ازدحاما، بالاضافة لبيع الايس كريم، والمأكولات والمشروبات الشعبية.

يذكر أنه تم استكمال كورنيش الإسكندرية في عام 1925، واستغرق 10 سنوات على 6 مراحل، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى في المنطقة ما بين السلسلة والشاطبى بمسافة 786 م، وتبع ذلك إنشاء المرحلة الثانية بالمنطقة من الشاطبى، حتى كامب شيزار وسبورتنج، ثم المرحلة الرابعة فى المنطقة من شارع الدلتا، وحتى شارع بورسعيد كليوباترا غير أنه تم إنشاء المرحلة الخامسة من الكورنيش، والتى تمر بمنطقة مصطفى باشا حيث قوات الاحتلال الانجليزى المعسكرة هناك فى ذلك الوقت، وقامت قوات الاحتلال بعرقلة أعمال الكورنيش فى تلك المرحلة إلا أن السلطة التنفيذية فى مصر، استطاعت استكمال أعمال بناء الكورنيش بشكله الحالى فى عام 1931، وإنجاز المرحلة من كليوباترا وحتى ستانلى، وتم إعداد خليج ستانلى و إنتهى العمل فى عام 1932، أما المرحلة الأخيرة من الكورنيش فقد بدأت من ستانلي وحتى أسوار قصر المنتزه الغربية، و تم الانتهاء من أعمال الكورنيش عام 1934.



اقبال المواطنين علي سور كورنيش الإسكندرية القديم



توافد المواطنين علي كورنيش الإسكندرية



سور كورنيش الإسكندرية القديم



كورنيش الإسكندرية القديم بمنطقة المنشية