تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديروط فى أسيوط وفقا لخطة التطوير والتجميل

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بشوارع وميادين مركز ديروط وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير، وإضفاء المظهر الجمالي في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مشيراً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التجميل والتطوير للشوارع والميادين وفقا للخطة الاستثمارية، ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها، لافتا إلى أن مركز ديروط كثف جهوده لاستكمال أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التى تم استكمال أعمال المرافق بها تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال، والمرور الميداني بمشاركة حسام عبد الناصر يوسف، وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط، ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات وذلك بالتعاون مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق، وكل الجهات المعنية في هذا الشأن.

لافتاً إلى تركيب الإنترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع المقررة والتي يصعب رصفها، مشيراً إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وفقاً للخطة مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً لتظهر بالمظهر الجمالي.