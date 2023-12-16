تدريب ميسرات التعليم المجتمعى ببنى سويف على الوسائل التكنولوجية الحديثة

بنى سويف هانى فتحى

تابع محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم ببني سويف ، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة، البرنامج التدريبي لميسرات مدارس التعليم المجتمعي على وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية التعامل مع السبورات الذكية، وذلك ضمن مشروع قرية متعلمة والذي يتم تنفيذه من خلال هيئة إنقاذ الطفولة.

وذلك بحضور الدكتور سمير فاضل بهيئة إنقاذ الطفولة والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة وماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي.

وفي كلمته رحب وكيل الوزارة بالضيوف، مشيداً بالجهود من خلال هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الداعمة والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.

وأشار "عبد التواب" إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ميسرات التعليم المجتمعي بقرى بني سويف ويهدف إلى توظيف التكنولوجيا لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ إلى جانب تدريب الميسرات على استخدام التكنولوجيا وكيفية التعامل مع السبورات الذكية، والتي يزيد عددها عن 202 سبورة بمختلف المدارس.

ومن جانبها أشادت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة بالبرنامج التدريبي وحسن التنظيم والتزام الميسرات بقواعد التدريب لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، مسيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي باعتبار هذه المدارس ذات طبيعة خاصة وتؤدي دورا محورياً في حياة المجتمع المصري والتي تهدف إلى توفير خدمة تعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم مما يساعد على القضاء على الأمية وعدم التسرب من التعليم.