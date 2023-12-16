تخصصوا فى سرقة اللوحات المعدنية للسيارات.. اعترفات مثيرة لعصابة العمرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل اتهام 3 أشخاص بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق.
المتهمون اعترفوا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، لبيعها مقابل مالية، وأنهم نفذوا ما يقرب من 5 وقائع في مناطق مختلفة.
وكانت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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