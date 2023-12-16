تخصصوا فى سرقة اللوحات المعدنية للسيارات.. اعترافات مثيرة لعصابة العمرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل اتهام 3 أشخاص ب سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق.

المتهمون اعترفوا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، لبيعها مقابل مالية، وأنهم نفذوا ما يقرب من 5 وقائع في مناطق مختلفة.

وكانت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.