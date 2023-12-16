بيطرى المنوفية : 4 قوافل بيطرية شهر ديسمبر للحفاظ على الثروة الحيوانية

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم تنظيم 4 قوافل طبية بيطرية خلال شهر ديسمبر بمراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة.