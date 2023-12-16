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بعد غد.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفي

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:00 م
بعد غد.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفي الوطنية للانتخابات
كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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فى تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، ستعقد إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء الجدول الزمني للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وفى بيانها الصادر أمس، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أول أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، واللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.







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