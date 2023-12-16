انتهاء تنفيذ 15 مشروعا خدمية ودخولها الخدمة ضمن حياة كريمة بأسوان

أسوان صلاح المسن

حياة كريمة لكل المصريين هدف تعمل على تحقيقه الجمهورية الجديدة بكل قوة وتفانى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى محافظة أسوان، تستفيد كافة مراكز المحافظة من مبادرة حياة كريمة.

والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالى القرى الأشد احتياجا فى أسوان

وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، وكذلك مجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب ومشروعات إنشاء وحدات تضامن إجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن إجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل إجتماعى، ومشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقرى وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع. ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، ومشروعات إنشاء لنقاط أسعاف جديدة، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، ومشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، وكذلك مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان.

ومن المناطق التى تستفيد من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قرى وادى الصعايدة بمركز ادفو حيث يجرى تنفيذ نحو 55 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة والتى تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 41 ألف نسمة، وتم حصر 15 مشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وهى مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها، كما تجاوز 17 مشروع نسب التنفيذ بها 95% حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحى والغاز الطبيعى، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلاً عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء.

فى نفس الوقت، كانت قد قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الإيمان بمشروع وادى الصعايدة حيث تم إزالة المعوقات فيما يتعلق بتنفيذ عملية الرصف، والتى جاءت بعد الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والغاز الطبيعى حيث جارى العمل بالمشروع، وهو الذى توازى مع متابعة الأعمال الجارية ضمن خطة الرصف للعام الحالى 2023/2024 بالتنسيق مع مديرية الطرق حيث تم المرور على بدء أعمال الرصف بالشارع المؤدى لقرية الحاجر بوادى الصعايدة بطول 2 كيلو متر

من ناحية أخرى وفى اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، فأن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وعزبة.

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



الوحدة البيطرية



كشك كتابك



مجمع الخدمات الزراعية



مجمع خدمات المواطنين



مكتب بريد



وحدة إسعاف



وحدة طب الأسرة





