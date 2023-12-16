القيادة المركزية الأمريكية: مدمرة صواريخ تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مدمرة صواريخ موجهة تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقاً سبّبه الهجوم.