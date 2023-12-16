اليوم السابع
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القيادة المركزية الأمريكية: مدمرة صواريخ تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

السبت، 16 ديسمبر 2023 05:12 م
القيادة المركزية الأمريكية: مدمرة صواريخ تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون سفينة فى البحر الأحمر
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مدمرة صواريخ موجهة تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقاً سبّبه الهجوم.

وأشارت في بيان إلى أن "طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أصابت سفينة سيارات تحمل علم ليبيريا فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر"، إضافة إلى "إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة التي تحمل علم ليبيريا".

 

 







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