اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 11:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة حوثية فى البحر الأحمر

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:42 م
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة حوثية فى البحر الأحمر البحرية الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم /السبت/، أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية فى البحر الأحمر، تمكنت من إسقاط 14 طائرة بدون طيار هجومية تم إطلاقها من المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت القيادة الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية من طراز "أرلى بيرك يو إس إس كارني" العاملة فى البحر الأحمر، اشتبكت مع 14 طائرة بدون طيار تم إطلاقها من المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون".


وتابع البيان "تم تقييم الطائرات بدون طيار على أنها هجومية، وتم إسقاطها دون أى ضرر للسفن فى المنطقة أو حدوث إصابات، وتم تنبيه الشركاء الإقليميين فى البحر الأحمر إلى هذا التهديد".


وكان مسؤول دفاعى أمريكى قد قال أمس /الجمعة/ إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا فى مضيق باب المندب.

 

 







الحوثيين

اليمن

أمريكا

البحر الأحمر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة