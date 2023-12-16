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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف منازل المواطنين وينفذ مجازر شمال القطاع

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:56 ص
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف منازل المواطنين وينفذ مجازر شمال القطاع قصف غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال يستهدف منازل المواطنين وينفذ مجازر شمال القطاع.

وذكرت القناة، أن صافرات الإنذار تدوي بعدد من المستوطنات في غلاف غزة، ويواصل الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

 

 

 







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