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القاهرة الإخبارية: اشتباكات قوية بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال قطاع غزة

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:50 ص
القاهرة الإخبارية: اشتباكات قوية بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال قطاع غزة قوات الاحتلال
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باندلاع اشتباكات قوية بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وذكرت مراسلة القناة، أنه سقط شهداء ومصابون جراء قصف مكثف لرفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

 

 

 

 







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