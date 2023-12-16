الصحف الكويتية ناعية الشيخ نواف الصباح: الكويت تبكى أمير العفو والعطاء

إيمان حنا

تصدر نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، المواقع الإخبارية فى الكويت، تحن عنوان "الكويت تبكى أمير العفو والعطاء"، واصفين النبأ بـ"المصاب الجلل" ، الذى تعيشه دولة الكويت برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير المواقف الوطنية المشرفة، والإنجازات الكبيرة المكللة دوما بمحبة متبادلة بين حاكم وشعبه.

ولقبته بـ"أمير العفو والعطاء والتواضع "، الذي كان قريبا من المواطنين طوال مسيرته، فشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وتلمس احتياجاتهم، ولبى متطلباتهم، فكان السند والعضيد لأهل الكويت أينما كانوا في حلّهم وترحالهم.

وأشارت لإيمانه الكبير بوحدة وتكاتف أبناء الكويت كالبنيان المرصوص، وبأن تطور الوطن وازدهاره لا يكونان إلا بتآزر أهل الديرة ووحدتهم وتفانيهم في سبيل الكويت ورفعتها.



وعد الأمير الراحل الشيخ نواف فأوفى، حيث رسخ طوال مسيرته سمعة الكويت كبلد الخير والسلام.



ستظل مواقف وإنجازات وعطاءات ومبادرات أميرنا الراحل باقية في وجدان الوطن وذاكرته وفي كل ركن من أركانه. واليوم يعتصرنا الحزن على فراق والد الجميع المخلص الوفي لدينه وأمته، ندعو المولى عز وجل أن يكرم وفادة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويوسع مدخله ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.