اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 08:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:48 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

 







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

قصف غزة

غزة الان

اخبار غزة

قطاع غزة اليوم

فلسطين

القاهرة الاخبارية

اخر اخبار غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة