"التعاون الخليجى" ناعيا أمير الكويت: فقدنا شخصية حكيمة

إيمان حنا

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد .

وقال البديوي في بيان، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبأفئدة مليئة بالحزن والألم، ننعى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متوجهين إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى أسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية قاطبة، بأحر التعازي، وأصدق عبارات المواساة، في وفاة الأمير.

وأضاف: «ونحن نبتهل إلى الباري عز وجل، داعين أن يغفر لفقيدنا، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، فإننا نستذكر مناقبه الحميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانية نافَ بها وسما بسمو بيّنٍ لا يخفى على ذي بصر، وأجمع عليها العالم، لتتكلل ذكرى المغفور له بإذنه تعالى، بمسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي كنه لوطن وشعب، ومضى برضا الرحمن مرتغب، على العدل والإنصاف مستند، فوافته المنية ليترك خلفه ذكرى قائدا بادله شعبه وافر الحب والاحترام».

واختتم البديوي بالقول: «رافعين أكف الضراعة، إلى المولى العلي القدير، أن يرحم فقيدنا، ويغفر له، ويغمد روحه الطاهرة في جنات النعيم، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان».