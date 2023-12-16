التأمين الصحى بمحافظة قنا يعلن حاجته للتعاقد مع عدد من الأطباء البشريين

قنا صابر سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة قنا عن حاجتها لشغل عدد من التخصصات الطبية، وذلك عن طريق التعاقد أو الانتداب في حالة توافر القوي البشرية التخصصات المطلوبة بالقطاع العلاجي للعمل بعيادات.

وأوضح التأمين الصحي بالمحافظة، أنه علي الراغبين في التعاقد بعد مواعيد العمل الرسمية للأطباء العاملين بمديرية الصحة التواصل مع الدكتورة غادة مسلم، مديرة العيادات للشؤون الطبية.

وأشار التأمين الصحي، إلي أن الأعداد المطلوبة 10 طبيب بعيادة التأمين الصحي في تخصصات مختلفة، و 4 أطباء بفرشوط، 2 بقفط، 43 بمركز نجع حمادى، 9 بقوص، 5 نقادة، 7 دشنا، ١١ أبوتشت، 4 الوقف.