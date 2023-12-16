البعثة الفرنسية الأثرية تواصل أعمالها فى منطقة "غراب" بالفيوم

جدير بالذكر، أن منطقة غراب تقع فى القرب من اللاهون بمركز الفيوم وقد ازدهرت في الدولة الحديثة خاصة أيام الملك تحتمس الثالث، وقد تم العثور على أطلال معبدين من عهده في المنطقة، كما تم العثور على قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني، واستخدمت المنطقة كجبانة في عصر الدولة الحديثة وما تلاه من عصور حتى العصر اليوناني الروماني. و تركز البعثة فى أعمالها هذا العام على منطقة الجبانة بالاضافة الى ترميم الاثار التى تم استخراجها فى الاعوام الماضية بالمخزن المتحفى فى كوم اوشيم .

كان الدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة وسيد عوض واشرف صبحى كبراء مفتشى الاثار قد قاموا بالمرور على اعمال البعثة فى المنطقة واستمعوا الى شرح من مديرة البعثة عن الاعمال التى تقوم بها هذا العام فى المنطقة .



البعثة الفرنسية الأثرية (1)