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البعثة الدبلوماسية للكويت بمصر تستقبل العزاء فى وفاة الشيخ نواف

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:43 م
البعثة الدبلوماسية للكويت بمصر تستقبل العزاء فى وفاة الشيخ نواف الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
كتب محمد جمال

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أعلنت البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت فى مصر استقبال واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمقر السفارة فى القاهرة على مدى ثلاثة أيام.

وأرسلت سفارة دوله الكويت بيانًا وقامت بتعميمه على وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات التابعة لها وكافة المندوبيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية فى مصر نعت فيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت سفارة دولة الكويت بالقاهرة إلى تعليق العمل بالسفارة والمكاتب الملحقة اعتبارا من يوم غد الأحد 17 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 القادم وأنها تستقبل المعزين فى الساعه 10 صباحا حتى الثانية ظهرًا وستقوم بفتح دفتر العزاء بالسفارة داعين المولى عز وجل ان يتغمد فقيد الأمتين العربية والاسلامية والعالم اجمع بواسع رحمته ومغفرته







وفاة أمير الكويت

وفاة الشيخ نواف الجابر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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