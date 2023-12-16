"الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة" فى ندوة بزراعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تنظم كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة"، وذلك الإثنين 18 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الكلية، ويحاضر فيها الدكتور علاء الدين أمين أستاذ علم الاجتماع الريفى المساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.



ودعت الكلية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى الندوة التى تقدم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية لزيادة وعى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.











