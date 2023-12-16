"الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة" فى ندوة بزراعة الإسكندرية

تنظم كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة"، وذلك الإثنين 18 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الكلية، ويحاضر فيها الدكتور علاء الدين أمين أستاذ علم الاجتماع الريفى المساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
ودعت الكلية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى الندوة التى تقدم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية لزيادة وعى الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
"الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة" فى ندوة بزراعة الإسكندريةالسبت، 16 ديسمبر 2023 07:00 ص
جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
تنظم كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة"، وذلك الإثنين 18 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الكلية، ويحاضر فيها الدكتور علاء الدين أمين أستاذ علم الاجتماع الريفى المساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "الإعلام الريفى وعلاقته بالتنمية المستدامة"، وذلك الإثنين 18 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الكلية، ويحاضر فيها الدكتور علاء الدين أمين أستاذ علم الاجتماع الريفى المساعد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة